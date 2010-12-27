В X5 Retail Group назвали "слухами" массовые сокращения в петербургской "Пятерочке"

Лидер российского ритейла назвал слухами информацию о массовых сокращениях в магазинах на территории Петербурга.

В компании X5 Retail Group официально прокомментировали сообщение канала Piter.TV о массовых увольнениях сотрудников "Пятерочки" в Санкт-Петербурге. Напомним, что нашему порталу об этом рассказали продавцы нескольких магазинов в Калининском районе города. Сотрудники жаловались на низкие зарплаты и рост объема работ. Однако пресс-служба компании назвала эту информацию "слухами".

"Массовые увольнения - это слухи. Торговая сеть «Пятерочка» сконцентрирована на удержании персонала, и так как в Санкт-Петербурге рынок труда ограничен и среди ритейлеров высока конкуренция, мы, наоборот, повысили зарплаты и упростили систему премирования. Заработная плата выплачивается строго дважды в месяц в соответствии с условиями трудовых договоров", - говорится в официальном сообщении.

Ранее Piter.TV писал, что в петербургской "Пятерочке" массово увольняются продавцы.