В Воронеже ледяная глыба чуть не убила женщину с ребенком

Огромная ледяная глыба в Воронеже упала на пожилую женщину с младенцем

Утром, 20 февраля, в Воронеже с крыши дома ледяная глыба упала на пожилую женщину с коляской, в которой находился ребенок. Очевидцы сразу вызвали «скорую», которая прибыла на помощь спустя час. Женщину госпитализировали, ребенок не пострадал. Инцидент произошел у дома №5 на улице Ржевская в Левобережном районе.

По словам женщины, с крыши дома по-прежнему свисают сосульки. Причём на коляску свалилась не самая крупная глыба льда.

Жителю Воронежа жалуются на безответственное отношение управляющей компании к уборке наледи и сосулек с крыши. По их словам, с крыш свисает еще огромное количество ледяных глыб, а козырьки на некоторых подъездах вот-вот проломятся от снега.

