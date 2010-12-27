В Воронеже выставили тактильные картины для незрячих людей

Уникальная выставка живописи пройдет в Воронеже

В воронежском художественном музее им. Крамского в рамках Международного Платоновского фестиваля открылась уникальная для столицы Черноземья выставка - "Видеть невидимое". Представлены шесть копий мировых шедевров, созданные по специальной технологии рельефной печати. Она позволяет незрячим людям именно видеть, как они сами говорят, картины.

Тактильную инструкцию по познанию уникальных картин через аудиогид рассказывает Евгений Миронов. Посетители выставки могут прикоснуться к таким полотнам как "Благовещение" Боттичелли, "Мадонна с младенцем" Лукаса Карнаха старшего, "Старый еврей с мальчиком" Пабло Пикассо и многие другие.