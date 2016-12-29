В Воронеже мужик нагло вытащил аккумулятор из машины и попал на видео

В Воронеже кража автомобильного аккумулятора попала на видео.

Жители Воронежа активно обсуждают ЧП, которое произошло 14 января в одном из дворов на Ленинградской улице. Здесь неизвестный мужчина в 4 утра выкрал аккумулятор из припаркованной "семерки". Его не смутил даже тот факт, что машина была припаркована рядом с камерой видеонаблюдения местного магазина. Видимо, воришка решил, что система видеозаписи отключена или не работает по другим причинам. Но он ошибся: преступные действия неизвестного попали на видео и уже оказались в руках полиции.

Кроме того, их смогли оценить и простые воронежцы. Минутный ролик в Интернет уже загрузил хозяин ограбленного автомобиля. По его словам, это сделал "кто-то из своих". Ведь просто человек не мог наверняка знать, что двери его автомобиля не закрываются на ночь. А именно через боковую дверцу и проник в салон грабитель. Кстати, на ролике можно спокойно разглядеть темно-синий седан, на котором подъезжает негодяй. Скорее всего, все эти факты помогут полиции оперативно задержать бандита. Ранее мы писали, что полицейские неделю поджидали угонщика около краденного Hyundai.

Видео: https://vk.com/voronezhdps