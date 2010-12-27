В Воронеже от удара иномарку разорвало и часть отлетела на машину ДПС

Водитель "Опель Вектра" врезался в столб и протаранил машину ДПС. Иномарку разорвало на части.

В Воронеже произошло страшное ДТП. Ночью, по улице Матросова водитель "Опель Вектра" врезался в столб, затем протаранил машину ДПС. Машину разорвало на две части.

В результате чего водитель машины скончался до приезда медиков. В иномарке находились пассажиры 1996 и 1999 года рождения, они госпитализированы в больницу. Личность водителя пока не установлена.

Очевидцы рассказывают, что водитель был в алкогольном опьянении. Сотрудники полиции выясняют это, по факту случившегося проводится проверка.

Фото: "Типичный Воронеж"