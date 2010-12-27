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В Воронеже от удара иномарку разорвало и часть отлетела на машину ДПС
Сегодня, 12:02
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Shdaria
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В Воронеже от удара иномарку разорвало и часть отлетела на машину ДПС

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Водитель "Опель Вектра" врезался в столб и протаранил машину ДПС. Иномарку разорвало на части.

В Воронеже произошло страшное ДТП. Ночью, по улице Матросова водитель "Опель Вектра"  врезался в столб, затем протаранил машину ДПС. Машину разорвало на две части.

В результате чего водитель машины скончался до приезда медиков.  В иномарке находились пассажиры 1996 и 1999 года рождения, они госпитализированы в больницу. Личность водителя пока не установлена. 

Очевидцы рассказывают, что водитель был в алкогольном опьянении. Сотрудники полиции выясняют это, по факту случившегося проводится проверка. 

 

Фото: "Типичный Воронеж"

Теги: воронеж , дпс , машину разорвало на части
Категории: Лента новостей Новости России

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