В Воронеже осудили рецидивистку, которая коллекционировала чужие кошельки‍

Жительница Воронежа, воровавшая кошельки ради коллекции, получила почти 4 года тюрьмы

Ленинский районный суд Воронежа признал виновной 38-летнюю женщину в совершении десяти преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения свободы на три года и десять месяцев.

Ранее женщина уже 15 была осуждена за кражу. С марта 2016 года она украла 10 кошельков. Как гражданка сама призналась, содержимое кошельков ее не особо волновало. Она коллекционировала уникальные кошельки. Это хобби женщина придумала, когда находилась в местах лишения свободы.

Как сообщили в прокуратуре, приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.