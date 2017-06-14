Появилось видео крупного пожара на Дорожной в Воронеже

По словам очевидцев горели склады и магазин автозапчастей. На официальном сайте МЧС сообщается, что горел гаражный ангар с автомобилями внутри.

Сегодня днем, 14 июня, в Советском районе Воронежа на улице Дорожной произошел крупный пожар.

В 16 часов 10 минут на диспетчерский пульт экстренных служб поступило сообщение о пожаре по адресу: Советский район, улица Дорожная, дом 28-1. Очевидцы в социальных сетях сообщали, что горят склады и магазин автозапчастей. По уточненной информации горел гаражный бокс с 5ю автомобилями внутри. На момент пожара в ангаре находилось 3 грузовых машины и три легковых.

Пожарными расчетами огонь был полностью ликвидирован спустя почти час, в 17 часов 5 минут. Площадь возгорания составила 140 квадратных метра. Пострадавших среди людей и спасателей нет.

Причины пожара и ущерб устанавливают специалисты.

Видео и фото: ВК, Типичный Воронеж