Жуткое видео из Воронежа: легковушка задавила ребенка

Возле детской площадки дорогу не поделили 9-летний мальчик и водитель иномарки. В результате столкновения ребенок получил серьезные травмы.

В минувшее воскресенье, 25 июня, в Воронеже легковушка сбила 9-летнего пешехода. Инцидент произошел около восьми часов вечера на Ильюшина возле дома № 13/1. Очевидцы происшествия незамедлительно бросились на помощь пострадавшему и вызвали спасательные службы. Кроме того, момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах можно заметить, как синяя иномарка проезжает по тротуару возле детской площадки. Неожиданно из-за припаркованных рядом машин выбегает ребенок и моментально оказывается под колесами легковушки.

Известно, что у школьника диагностировали сотрясение мозга и в срочном порядке доставили его в больницу.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По всей видимости, 27-летний водитель просто не успел затормозить, заметив на проезжей части ребенка.

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Видео: вконтакте, Алексей Боков