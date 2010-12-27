Как сообщает "Фонтанка", в среду, 12 июля в городе Волосово в районный филиал УФСИН зашел мужчина с канцелярским ножом и начал угрожать сотрудникам.
Под "раздачу" попали сотрудник отдела уголовно-исполнительной инспекции и два сотрудника полиции.
Агрессивного мужчину сдали психиатрам, проверку ведет Следственный комитет Ленобласти.
Сегодня, 11:22
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В Волосово мужчина ворвался в УФСИН с канцелярским ножом
В среду, 12 июля в городе Волосово Ленобласти в районный филиал УФСИН зашел мужчина с канцелярским ножом и начал угрожать сотрудникам.
Как сообщает "Фонтанка", в среду, 12 июля в городе Волосово в районный филиал УФСИН зашел мужчина с канцелярским ножом и начал угрожать сотрудникам.