Видео массового ДТП из Вологды: трассу не поделили 4 машины

Автоледи на легковушке не справилась с управлением и подрезала попутно движущуюся иномарку. В результате столкновения одна из машин вылетела на встречку и протаранила два автомобиля. Несколько человек пострадали.

В минувшее воскресенье, 5 марта, в Вологде дорогу не поделили 4 легковушки. Инцидент произошел около 16 часов 30 минут вечера на Ленинградском Виадуке. Очевидцы массовой аварии незамедлительно вызвали спасательные службы, а последствия жуткой аварии попали в объективы видеорегистраторов.

На кадрах можно заметить, как на середине дороге развернулись четыре покореженных автомобиля. Из-за массового столкновения на трассе образовалась пробка. Предположительно, женщина-водитель на одной из иномарок, которая двигалась по крайней правой полосе, не справилась с управлением и подрезала автоледи на легковушке с крайней левой полосы. От удара виновницу аварии развернула на мосту, а пострадавший автомобиль отрикошетил на встречку, протаранив "Солярис" и "УАЗ Патриот".

В результате массовой аварии пострадали четыре автомобиля и водители. К счастью, большинство участников ДТП отделались легкими повреждениями. Однако пострадавшую от тройного столкновения 30-летнюю девушку с различными травмами пришлось госпитализировать.

В данный момент правоохранители устанавливают детали происшествия. По какой причине произошла массовая авария, предстоит выяснить стражам порядка.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось опасное видео: пять машин не поделили трассу под Красноярском.

Видео: youtube, Maklaid

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Вологодской области