В Володарском мужчина избил до полусмерти женщину с ребенком

Неравнодушная жительница поселка Володарский в ночь на среду, 28 декабря. вызвала полицию, когда увидела жестокое избиение молодой женщины с пятилетним ребенком и услышала страшные крики обоих.

Как стало известно, избитую женщину скорая помощь забрала от подъезда дома №51 по Рабочей улице. Она лежала на мерзлой земле. Мальчика в свою квартиру забрала соседка, которая вызвала полицию.

Женщина сообщила, что стала свидетельницей безобразного избиения молодой женщины каким-то мужчиной. Она немедленно вызвала полицейских и увела плакавшего мальчика в свою квартиру. При этом, как она рассказала, озверелый преступник ломился к ней в дверь с требованиями отдать ребенка. Изувеченная им женщина в это время лежала во дворе дома.

Известно, что изувер скрылся еще до приезда полиции. Возбуждено дело. Женщина находится в стационаре, где за ее здоровье борются врачи.

Видео: архив