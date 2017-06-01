В Волхове школьника ударило по голове качелями

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии

Накануне, в понедельник, 29 мая 2017 года, в Волхове Ленинградской области мальчика-шестиклассника стукнуло по голове качелями. Ребенка госпитализировали в межрайонную больницу. Встревоженные родители не стали вызывать бригаду скорой помощи, а сами быстро привезли ребенка в приемный покой.

Как сообщается, инцидент произошел во дворе дома по Молодежной улице. Причиной травмы стало несоблюдение техники безопасности.

Двенадцатилетний мальчик, как сообщили в больнице, находится в тяжелом состоянии – он получил серьезную закрытую черепно-мозговую травму.

Видео: архив