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В Волхове педофил напал на 10-летнюю девочку

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В Волхове расследуют нападение педофила на 10-летнюю девочку. Школьнице удалось вырваться и убежать.

Как сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие», 21 июня около трех часов ночи в полиция обратилась 47-летняя жительница райцентра. По словам женщины, 20 июня около полудня у дома 13 по улице Вали Голубевой неизвестный мужчина пытался изнасиловать ее дочь Девочке 10 лет, она перешла в 4 класс.

Следственный комитет проводит проверку.

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Категории: Новости СПб

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