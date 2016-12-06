В Волхове педофил напал на 10-летнюю девочку

В Волхове расследуют нападение педофила на 10-летнюю девочку. Школьнице удалось вырваться и убежать.

Как сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие», 21 июня около трех часов ночи в полиция обратилась 47-летняя жительница райцентра. По словам женщины, 20 июня около полудня у дома 13 по улице Вали Голубевой неизвестный мужчина пытался изнасиловать ее дочь Девочке 10 лет, она перешла в 4 класс.



Следственный комитет проводит проверку.