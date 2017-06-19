В Волхове девушка хотела сжечь мусор, но подожгла себя

Ночное сжигание мусора в Волхове довело девушку до больницы

В Волхове девушка обратилась за медицинской помощью с ожогами. Пострадавшая рассказала, что около полуночи воскресенья, 19 июня, она собралась сжигать мусор рядом со своим частным домом на участке.

Из-за неловкости девушка получила серьезные ожоги. Медики предположили, что она воспользовалась жидкостью для розжига – налила на сваленный в кучу мусор и подожгла, а когда полыхнуло, не сумела вовремя отскочить. Ее госпитализировали с сильными ожогами рук и живота.

Как рассказали в МЧС, в ту же ночь в Волховском районе во время пожара погиб мужчина. труп жителя деревни Паша был обнаружен 19 июня после тушения возгорания в доме на Школьной улице. Сгорела комната в двухэтажном деревянном доме. В коридоре перед входной дверью в комнату был обнаружен труп хозяина.

Предварительно установлено, что мужчина задохнулся угарным газом.

Видео: архив