В Волгограде рядом с ЦПКиО загорелась и полностью сгорела маршрутка

Появилось видео крупного автомобильного пожара в Волгограде.

Жители Волгограда выложили в социальные сети видео с необычного автомобильного пожара в центре города. Сегодня, 16 января, здесь вспыхнула и практически полностью сгорела маршрутка. Водитель микроавтобуса успел затормозить на обочине и вовремя покинуть машину. Вскоре к месту ЧП приехали пожарные, однако к этому моменту транспортное средство было уже полностью охвачено огнем. Более того, существовала опасность того, что огонь перекинется на припаркованные рядом автомобили. Однако огнеборцы смогли справиться с пламенем и защитить обочину улицы от распространения пожара. Видео этого момента и попало в социальную сеть Instagram.

Известно, что пожар происходил рядом с Центральным парком культуры и отдыха. Причины возгорания не сообщаются, однако очевидцы отмечают, что огонь практически полностью уничтожил маршрутку.

Видео и фото: социальные сети