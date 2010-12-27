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В Владивостоке ученик 5 класса создал робота
Сегодня, 11:37
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Shdaria
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В Владивостоке ученик 5 класса создал робота

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Ученик 5 класса школы № 45 создал робота, который помогает отдыхать.

Ученик школы №45 с Владивостока Марк Диденко на уроке представил свою проектную работу. Она удивила не только его одноклассников, но и учителей. Марк создал робота, который состоит из обувного короба, деталей от игрушек, ноутбука и баночек из-под лекарств. 

Ученик рассказал, что робота зовут Степан и он помогает ему отдыхать. Робот может включить музыку или подать любимую конфету.

По словам Марка, он давно интересуется роботами и уже пытался их создавать. В этот раз удалось. Далее в планах у школьника создать робота, который будет помагать по хозяйству. Напрмиер, протирать нижние полки шкафа. 

Электрическую систему подросток придумал сам, а паять и соединять детали в электрическую цепь научил отец. 

 

Фото: Администрация Владивостока 

Теги: владивосток , робот , робот помогает отдыхать , ученик
Категории: Лента новостей Новости России

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