В Владивостоке ученик 5 класса создал робота

Ученик 5 класса школы № 45 создал робота, который помогает отдыхать.

Ученик школы №45 с Владивостока Марк Диденко на уроке представил свою проектную работу. Она удивила не только его одноклассников, но и учителей. Марк создал робота, который состоит из обувного короба, деталей от игрушек, ноутбука и баночек из-под лекарств.

Ученик рассказал, что робота зовут Степан и он помогает ему отдыхать. Робот может включить музыку или подать любимую конфету.

По словам Марка, он давно интересуется роботами и уже пытался их создавать. В этот раз удалось. Далее в планах у школьника создать робота, который будет помагать по хозяйству. Напрмиер, протирать нижние полки шкафа.

Электрическую систему подросток придумал сам, а паять и соединять детали в электрическую цепь научил отец.

Фото: Администрация Владивостока