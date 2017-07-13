В Выборгском районе "сцепились" хозяева двух собак

В Выборгском районе Петербурга подрались двое мужчин-собачников.

Как сообщает "Конкретно.ру", накануне двое мужчин с собаками вышли на прогулку и подрались.



Словесная перепалка около дома №92 по Большому Сампсониевскому проспекту переросла в драку, в результате которой один из мужчин получил перелом носа и сотрясение мозга.



Очевидцы сразу вызвали полицию. Прибывший на место наряд вневедомственной охраны задержал одного из участников драки. Задержанного доставили в 20 отдел полиции, а потерпевшего госпитализировали.



Причины конфликта устанавливаются. По данному факту проводится проверка, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.