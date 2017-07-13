Как сообщает "Конкретно.ру", накануне двое мужчин с собаками вышли на прогулку и подрались.
Словесная перепалка около дома №92 по Большому Сампсониевскому проспекту переросла в драку, в результате которой один из мужчин получил перелом носа и сотрясение мозга.
Очевидцы сразу вызвали полицию. Прибывший на место наряд вневедомственной охраны задержал одного из участников драки. Задержанного доставили в 20 отдел полиции, а потерпевшего госпитализировали.
Причины конфликта устанавливаются. По данному факту проводится проверка, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сегодня, 14:40
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В Выборгском районе "сцепились" хозяева двух собак
В Выборгском районе Петербурга подрались двое мужчин-собачников.
Как сообщает "Конкретно.ру", накануне двое мужчин с собаками вышли на прогулку и подрались.