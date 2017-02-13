В Выборге водитель сбил пенсионерку на зебре, показал ей непристойный жест и уехал

На Приморской улице неадекват задавил женщину на пешеходном переходе. Он дождался, когда потерпевшая встанет на ноги, и, показав старушке неприличный знак, скрылся с места аварии. Пенсионерке потребовалась медицинская помощь.

Накануне вечером, 12 февраля, под колеса легковушки угодили пожилая женщина. Инцидент произошел около 20:00 на Приморской улице в Выборге.

Старушка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль. От удара 73-летняя пенсионерка упала. Спустя некоторое время ей удалось подняться на ноги. Вместо того, чтобы помочь пострадавшей, неадекватный водитель дождался, когда женщина отойдет с места аварии, и, показав ей неприличный жест, скрылся в неизвестном направлении.

Несмотря на то, что пенсионерке удалось встать на ноги, она получила серьезные травмы. Пожилая женщина обратилась за помощью к врачам. Медики диагностировали у пострадавшей перелом 3 ребер. В данный момент правоохранители устанавливают детали происшествия.

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