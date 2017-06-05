В Веселом поселке девочка выжила после падения с пятого этажа

Семилетняя школьница чудом остался жива после падения с большой высоты

В Петербурге врачи борются за жизнь семилетней девочке, которую накануне госпитализировали с кататравмой после падения с большой высоты. По предварительным данным, малышку привезли в Пятую детскую горбольницу имени Филатова накануне, в воскресенье, 4 июня.

Произошло это около половины второго часа дня; девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома №28 по Искровскому проспекту. Скорая помощь экстренно госпитализировала девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой груди.

Медики оценивают состояние девочки как тяжелое. По предварительным данным, беда могла произойти по недосмотру родителей.

Видео: архив