В Веселом поселке девочка выжила после падения с пятого этажа

В Петербурге врачи борются за жизнь семилетней девочке, которую накануне госпитализировали с кататравмой после падения с большой высоты. По предварительным данным, малышку привезли в Пятую детскую горбольницу имени Филатова накануне, в воскресенье, 4 июня.
Произошло это около половины второго часа дня; девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома №28 по Искровскому проспекту. Скорая помощь экстренно госпитализировала девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой груди.
Медики оценивают состояние девочки как тяжелое. По предварительным данным, беда могла произойти по недосмотру родителей.
Видео: архив