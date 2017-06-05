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В Веселом поселке девочка выжила после падения с пятого этажа

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Семилетняя школьница чудом остался жива после падения с большой высоты

В Петербурге врачи борются за жизнь семилетней девочке, которую накануне госпитализировали с кататравмой после падения с большой высоты. По предварительным данным, малышку привезли в Пятую детскую горбольницу имени Филатова накануне, в воскресенье, 4 июня. 

Произошло это около половины второго часа дня; девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома №28 по Искровскому проспекту. Скорая помощь экстренно госпитализировала девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой груди. 

Медики оценивают состояние девочки как тяжелое. По предварительным данным, беда могла произойти по недосмотру родителей.

Видео: архив

Теги: веселый поселок , москитная сетка , падение с высоты , петербург , ребенок упал с высоты
Категории: Новости СПб Происшествия

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