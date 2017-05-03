Появилось видео спасения человека, выжившего после падения из окна в Веселом поселке

Очевидцы рассказывают, что в Веселом поселке из окна многоэтажки выпал незнакомец. Появилось видео, где мужчину увозят на машине с реанимацией.

В среду, 3 мая, около дома 42 корпус 1 на улице Подвойского прохожие наткнулись на раненного мужчину. Как рассказывают очевидцы, мужчина выпал из окна многоэтажки. В районе восьмого этажа видно разбитое окно. Несмотря на предполагаемое падение с высоты, пострадавший остался жив.

На место прибыли сотрудники скорой помощи, которые увезли мужчину в больницу на машине реанимации. Когда пострадавшего загружали в карету, он был еще жив. На него надели кислородную маску. Позже в ГУ МЧС сообщили, что травму мужчины оказались слишком серьезными. Врачи не смогли помочь пострадавшему. В результате, он скончался в больнице.

Подробности инцидента выясняют сотрудники полиции. Возможно, случившееся было несчастным случаем. А может в момент падения из окна пострадавший был не один и ему "помогли".

Инциденты с падением происходят, к сожалению, не редко. В апреле Piter.tv сообщал. что на Брюсовской улице женщина выпала из окна. Пострадавшая сорвалась с 13-го этажа.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург