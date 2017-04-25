В Верхней Пышме "Ауди ТТ" провалилась в яму на дороге

Пострадавший владелец собирается требовать компенсацию

В городе Верхняя Пышма (город - спутник Екатерибурга) Свердловской области с дорогой иномаркой произошел очень неприятный инцидент.

Автомобиль "Ауди ТТ", проезжая по улице Кривоусова между домами 36 и 38, провалилась в глубокую яму передним левым колесом. Дорогая иномарка получила сильные механические повреждения передней части. На опубликованных кадрах видно, что яма достаточно глубокая. Машина передней левой частью полностью ушла под землю. Заднее левое колесо подвисло в воздухе.

Владелец автомобиля вызвал на место происшествия сотрудников ДПС. После осмотра места происшествия правоохранительными органами и выполнением прочих формальностей, "Ауди" вытащили из ямы при помощи тросов.

Владелец собирается требовать компенсацию за ущерб, которой нанесен автомобилю.

Видео:ЕК-ТВ