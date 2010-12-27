В Венесуэле в ходе протестов убили подростка

Во время массовых протестов в Венесуэле был убит 15-летний юноша

В Венесуэле в ходе массовых протестов погиб 15-летний подросток. Об этом сообщила прокуратура страны. По данным СМИ, юноша шел за мукой в магазин, когда его застрелили. Пуля попала подростку в спину. Раненого доставили в больницу и сделали операцию, однако он скончался.

Волна массовых демонстраций в стране началась в конце марта, когда Верховный суд Венесуэлы, поддерживающий Николаса Мадуро, лишил парламент законодательных прав и переложил их на себя. Демонстранты протестуют против изменения конституции страны и требуют отставки президента. Власти Венесуэлы сообщили, что в ходе протестов с начала апреля в стране погибли уже 43 человека.