В Великом Новгороде 8-летняя девочка погибла из-за телефона в руках

СУ СК по Новгородской области проводится проверка по факту гибели ребенка

Трагедия произошла в минувшие выходные, 18 февраля, в одной из квартир Великого Новгорода.

18 февраля вечером было обнаружено бездыханное тело 8-летней девочки в квартире, где она проживала со своей семьей, без признаков насильственной смерти. Медики, приехавшие на место, не смогли реанимировать ребенка. По предварительной версии девочка скончалась от удара током, держа в руках телефон, который в это время подзаряжался от сети.

В настоящее время Следственным управлением Следственного комитета России по Новгородской области проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, в том числе следователем проверяются версии полученной смертельной травмы ребенком в результате неисправности телефона, зарядного устройства и электропроводки. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", - сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Новгородской области.

Семья, в которой росла девочка, считается благополучной.

Видео: Piter.TV