В Уткиной завод со взрывами сгорел КАМАЗ

Очевидцы сняли на видео горящий КАМАЗ в промзоне на территории Уткиной Заводи. Во время пожара раздавалось несколько хлопков из-за взрыва деталей грузовика.

В четверг, 29 июня, во второй половине дня в промзоне Петербурга произошло ЧП. На территории Уткиной Заводи в складском терминале загорелся КАМАЗ. Как рассказывают свидетели, грузовик привез на место металлолом.

Огонь разгорелся быстро: кабина начала полыхать около двух часов. На место вызвали пожарную бригаду. Она подоспела в 14.27. Пока КАМАЗ горел, произошло несколько хлопков. Как решили комментаторы на видео с места события, взрывались колеса, бензобак, доводчик.

Информации о пострадавших нет. Судя по всему, грузовик восстановлению не подлежит. Машина серьезно пострадала.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург