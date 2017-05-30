В Усть-Каменогорске пламя с горящей машины перекинулось на многоэтажный дом

Причиной возгорания стал пух, который подожгли дети.

Вчера днем в городе Усть-Каменогорск, на улице Юности загорелась "ГАЗель", припаркованная вплотную к жилому дому. На видео видно, как водитель трактора оттащил горящее авто от дома. К прибытию пожарных пламя охватило окна первых этажей. К счастью, пожар удалось оперативно потушить. Причиной возгорания мог стать тополиный пух, который подожгли дети. Жертв и пострадавших нет.