В Университете ГПС МЧС опровергли новость об ограблении курсанта в Колпино

В Университете ГПС МЧС заявили, что ограбленный в Колпино молодой приезжий из Дагестана не является студентом их вуза.

В истории с нападением неизвестных на 23-летнего дагестанца в Колпино появились новые подробности. Пресс-служба УГПС МЧС опровергла тот факт, что пострадавший является их студентом. Более того, в 55 и 80 отделах полиции сообщили, что ничего не знают о данном происшествии.

Ранее Piter.TV писал, что в Колпино ограбили приезжего из Дагестана со ссылкой на АН "Оперативное прикрытие". Агентство сообщило, что вечером 22-го июня двое неизвестных избили и ограбили молодого спасателя на улице Веры Слуцкой. По данным СМИ, дагестанец учится в Университете ГПС МЧС. Возможно, в этой истории имеет место банальная путаница: так, в Колпино расположен Невский спасательный центр МЧС. Возможно, пострадавший имеет отношение к этой организации.