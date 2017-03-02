Видео ДТП из Ульяновска: авто протаранило фуру

В смертельном столкновении погибли три человека. От удара легковушку разорвало пополам.

Накануне вечером, 1 марта, в Новоспасском районе дорогу не поделили легковая иномарка и большегруз. На скорости около 150 км/ч автомобиль вылетел на встречку и протаранил фуру. Инцидент произошел около шести часов вечера на 840 километре трассы М-5 "Урал". В результате столкновения легковушку разорвало пополам, а грузовик угодил в кювет. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы, а также запечатлели последствия страшной аварии.

На кадрах можно заметить, что от удара иномарка лишилась передней части. Машину буквально разорвало пополам. Осколки китайского автомобиля оказались разбросанными на сотни метров вокруг.

Предположительно, виновник аварии ехал с большой скоростью зигзагами по дороге. В какой-то момент он потерял управление и вылетел на встречную полосу. К сожалению, по ней двигалась фура DAF. Избежать столкновения не удалось. Легковушка врезалась в грузовик лоб в лоб. В результате, водитель и оба пассажира иномарки погибли на месте.

В данный момент правоохранители выясняют детали трагедии. Ранее мы сообщали, что грузовик развалился пополам: две фуры не поделили трассу в Усть-Луге.

Видео: youtube, ТРК КТВ-ЛУЧ г. Сызрань