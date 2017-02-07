В Угличе ребенок скончался из-за неправильного диагноза медиков "скорой помощи"

Только третья бригада медиков "неотложки" госпитализировала мальчика, но ребенка спасти уже не удалось

Трагедия случилась 2 февраля 2017 года в городе Углич Ярославской области. Накануне стали известны некоторые подробности этой страшной истории.

У 10-летнего жителя города Углича поднялась высокая температура еще 31 января. Родители дважды вызывали "скорую помощь". Ребенку был первоначально поставлен диагноз банального ОРВИ, и он не был госпитализирован в больницу. Однако состояние мальчика продолжало ухудшаться.

ГТРК Ярославия приводят слова отца ребенка из телефонного разговора с редакцией: "Назначили лечение: парацетамол и анальгин — и уехали. Состояние стало хуже, вызвали "скорую". Диагноз — приступ аппендицита. Предложили госпитализировать ребенка в поликлинику. Ребенок был очень слабый. В поликлинике врач-хирург осмотрел, выяснил, что аппендицита нет. Отправили домой. 1 февраля вызвали педиатра, педиатр его осматривать не стал. Сказала: "У меня 40 вызовов. Вам назначено лечение 31-го. И уехала".

2 февраля родители вновь вызвали "скорую помощь". Приехавшие на вызов медики приняли решение о госпитализации. Ребенок был доставлен в крайне тяжелом состоянии в Угличскую ЦРБ. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 10-летний мальчик спустя несколько часов скончался в больнице. Причиной смерти явилась пневмония.

"Следственными органами Следственного комитета России по Ярославской области проводится доследственная проверка по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей", - сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Ярославской области.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего: опрашиваются родители и родственники погибшего ребенка, медицинские работники, изъята вся необходимая документация. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Видео: Piter.TV