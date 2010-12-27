В Уфе неизвестный изнасиловал в подъезде 11-летнюю девочку

В столице Башкортостана неизвестный надругался на 11-летним ребенком

3 марта в Уфе педофил напал на 11-летнюю девочку, надругался над ней и скрылся. Сообщение о данном инциденте попало в соцсети.

«Сегодня в Уфе была изнасилована 11-летняя девочка. Насильник не пойман. Предупредите всех детей и родителей! Изнасиловали в подъезде по адресу ул. Рабкоров, 2/5, между этажами первым и вторым. Сейчас снимают отпечатки. В подъезд никого не пускают. Рост 170-175, короткая куртка, кожаная кепка, на груди на куртке белая полоса, синие джинсы», - говорится в сообщении.

Кроме того, появилась информация о том, что в городе объявлен план-перехват. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.