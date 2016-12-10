Грабитель в маске попал на видео в Уфе

Налетчик ограбил офис микрозаймов на 40 тысяч рублей. Сотрудницы организации даже не сопротивлялись.

В минувшую пятницу, 24 февраля, в Уфе неизвестный напал на офис микрозаймов. Грабитель в белой куртке и маске ворвался в помещение. Он настолько обескуражил работающих в организации дам, что те даже не пытались сопротивляться. Мужчина спокойно зашел за столы, взял деньги и вышел из офиса, ухватив с собой более 40 тысяч рублей. Инцидент произошел на улице Менделеева около 11 утра 20 минут.

Впрочем, злоумышленник попал под объективы камер видеонаблюдения. На кадрах можно заметить, насколько аккуратно действовал парень в капюшоне. Забрав нужную сумму денег, мужчина скрылся с места преступления.

В данный момент возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют детали происшествия, опрашивают свидетелей. Неизвестного грабителя объявили в розыск.

Ранее мы сообщали, что дерзкое ограбление ювелирного в Татарстане попало на видео. Трое злоумышленников вынесли украшения на сумму более полумиллиона рублей. Они ворвались в салон, когда кассир покинула помещение, прикрыв дверь жалюзи.



Видео: youtube, Proufu Ru