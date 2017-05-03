Дерзкое видео из Башкирии: налетчик ограбил ювелирный

В Уфе молодой человек сначала играл роль заинтересованного покупателя, а потом схватил золотые украшения и выбежал из магазина.

Сегодня днем, 3 мая, в столице Башкирии ограбили ювелирный магазин. Инцидент произошел на улице 50-летия Октября. Сотрудники салона немедленно сообщили о происшествии в правоохранительные органы. Кроме того, момент ограбления попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах можно заметить, как сначала молодой человек заинтересованно разглядывает витрины и общается с продавцами, смахивая при этом на потенциального покупателя. Спустя некоторое время, когда консультант достает ювелирные украшения и дает их в руки мужчине, тот резко хватает золото и выбегает из магазина. Надо сказать, что около двери молодой человек чуть не поскользнулся.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Правоохранители уже изучают записи с камер видеонаблюдения и пытаются разыскать злоумышленника.

В середине марта мы сообщали, что в сети появилось видео из Казахстана: бойкая продавщица дала отпор грабителю с ружьем.

Видео: вконтакте, Лэйсэн Нурмухаметова