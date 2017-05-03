Дерзкое видео из Башкирии: налетчик ограбил ювелирный

Сегодня днем, 3 мая, в столице Башкирии ограбили ювелирный магазин. Инцидент произошел на улице 50-летия Октября. Сотрудники салона немедленно сообщили о происшествии в правоохранительные органы. Кроме того, момент ограбления попал в объектив камеры видеонаблюдения.
На кадрах можно заметить, как сначала молодой человек заинтересованно разглядывает витрины и общается с продавцами, смахивая при этом на потенциального покупателя. Спустя некоторое время, когда консультант достает ювелирные украшения и дает их в руки мужчине, тот резко хватает золото и выбегает из магазина. Надо сказать, что около двери молодой человек чуть не поскользнулся.
В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Правоохранители уже изучают записи с камер видеонаблюдения и пытаются разыскать злоумышленника.
В середине марта мы сообщали, что в сети появилось видео из Казахстана: бойкая продавщица дала отпор грабителю с ружьем.
Видео: вконтакте, Лэйсэн Нурмухаметова