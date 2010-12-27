В Уфе экстренно сел пассажирский Як-42

Пассажирский самолет Як-42, летевший из Уфы в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета и совершить вынужденную посадку. На борту лайнера находились 119 пассажиров, никто из них не пострадал.
Экипаж самолета компании «Саратовские авиалинии» после взлета обнаружил неполадки, а именно — неисправность предкрылок. Самолет благополучно приземлился, выработав топливо. Борт повреждений не получил.
По данному факту будет проведена проверка. Предположительно, в Москву пассажиры данного рейса вылетят в 01:00 (23:00 по Москве).