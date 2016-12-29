Беспредел экскаватора в Уфе попал на видео

При расчистке снега во дворе одного из домов экскаватор несколько раз наехал на припаркованный у подъезда автомобиль "Ладу Калину"

В популярной сети ВКонтакте очевидцы опубликовали видео с автомобильного видеорегистратора, на котором показана работа экскаватора по уборке снега.

Данный инцидент произошел 16 января на улице Бр. Кадомцевых, 12 в городе Уфа. На кадрах видео отчетливо видно, как экскаватор при уборке снега во дворе дома, задевает несколько раз автомобиль "Лада Калина", который стоит у подъезда. По всей видимости, экскаваторщик так увлекся процессом уборки снега, что попросту не заметил автомобиль, который стоял позади него. При перемещении экскаватора задним ходом он задевает автомобиль огромными колесами. А при повороте кабины задевает кабиной крышу легковушки.

Наблюдающие за процессом двое мужчин, замечают наезд на отечественное авто и подают сигналы экскаваторщику, но тот не сразу соображает, что случилось.

В сообществе, где опубликовано данное видео, мнения разделились. Одни обвиняют водителя экскаватора и коммунальные службы, замечая, что это не единичный случай причинения ущерба автомобилистам при расчистке снега. Другие ругают водителя, который так опрометчиво оставил свой автомобиль среди сугробов.

Видео: ВК/БашДТП