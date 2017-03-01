Видео: на ходу сгорела маршрутка в Уфе

В Демском районе дотла выгорел пассажирский автобус. Очевидцы происшествия успели запечатлеть страшный пожар на видео.

Сегодня днем, 1 марта, в Демском райне Уфы на ходу загорелась маршрутка. Инцидент произошел на трассе возле остановки "Майора Зимина". Заметив огонь и почувствовав запах гари, очевидцы пожара незамедлительно вызвали спасательные службы. По данным МЧС возгорание произошло в 16 часов 8 минут. На место происшествия выехали две спасательные машины и семь человек личного состава, а также сотрудники дорожной полиции. Ликвидировать огонь удалось спустя 14 минут.

На кадрах можно заметить, как столп черного дыма от ПАЗа поднялся над мостом. За время пожара, маршрутка выгорела дотла. Известно, что никто не пострадал. Во время возгорания в автобусе не было пассажиров.

В данный момент устанавливают обстоятельства случившегося. По какой причине начался пожар, предстоит выяснить специалистам. Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео смертельного ДТП с автобусом с 22 детьми и легковушкой из Башкирии.

Видео и фотографии: группа вконтакте "БашДТП | ДТП Уфы и Башкирии"