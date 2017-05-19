В Тюмени загорелся дом на улице Агеева: появилось видео

Сегодня днем, 19 мая, в Тюмени произошел пожар в частном доме на улице Агеева.

Жители Тюмени сообщают о мощном пожаре на улице Агеева. По словам очевидцев, он произошел примерно в 15 часов дня в районе, застроенном частными домами. Пламя охватило невысокое деревянное здание в микрорайоне Южный, а дым от пожара был виден за сотни метров. В Сети уже появились фотографии и видео несчастья: на них можно разглядеть подробности случившегося.

Свидетели возгорания уточняют, что речь идет о доме №219 по улице Агеева. Они узнали, что сначала огонь охватил баню, а потом перекинулся на жилой дом. В этот момент в нем никого не было, хозяева недвижимости приехали сюда только через час, когда пожарные заканчивали свою работу. К счастью, никто из людей не пострадал.

Сотрудники МЧС оперативно справились со своей работой. Да, само здание №219 серьезно пострадало от огня, но пламя не перекинулось на соседние дома, стоявшие в 10-15 метрах от опасного объекта.

Видео: semsmalishkin, Instagram