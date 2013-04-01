Пожар в тюменской многоэтажке тушили 36 человек

Появилось видео, как горела квартира на пятом этаже. Из огненного плена спасли четверых жильцов.

Сегодня утром в районе половины десятого в Тюмени загорелась двухкомнатная квартира в одной из высоток на улице Немцова. Информация о возгорании поступила около 09.36, спасательные службы были на месте спустя шесть минут. Потушить огонь удалось примерно через час. За это время пламя распространилось по всей квартире, спасателям пришлось эвакуировать из огня 4 человека и женщину из квартиры на четвертом этаже.



Как оказалось, на ликвидацию пожара было направлено 36 человек пожарных и 12 машин. У здания дежурили бригады скорой помощи. По каким причинам произошло возгорание – неизвестно. В данный момент, выясняют детали случившегося. На кадрах видно, что пожар был очень сильным. Из-за едкого дыма жильцы не могли самостоятельно выбраться на улицу. К счастью, спасатели успели вовремя и сделали все возможное, чтобы избежать трагических последствий.



МЧС напоминает о правилах безопасности: будьте внимательны в обращении с огнем, не оставляйте электроприборы включенными, когда уходите из квартиры, а также следите за исправностью проводки и, в преддверии новогодних праздников, за исправностью электрогирлянд. Ранее мы писали, что в Томске во время пожара частного дома заживо сгорела пенсионерка.



Фотографии и видео: youtube, Олег Сурнов / группа вконтакте "ТопТюмень"/ "ЧС Тюмень"