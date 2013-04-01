ДТП: в Тюмени молодая девушка задавила женщину на зебре и скрылась

Юная автоледи на Тойоте не заметила пешехода. После наезда, виновница аварии сбежала.

Вечером 22 декабря на улице Луначарского в Тюмени девятнадцатилетняя девушка задавила пешехода на зебре и скрылась с места происшествия. Женщина 38-ми лет пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Молодая девушка, видимо, не заметила пострадавшую или решила не уступать ей дорогу, и наехала на пешехода. После аварии она, вероятно, хотела избежать наказания, поэтому скрылась с места ДТП. А вот потерпевшей пришлось обратиться за помощью в больницу, ей диагностировали ушибы локтя и бедра.



Позже, сотрудники полиции установили личность виновницы дорожно-транспортного происшествия. Стаж вождения молодой девушки не превышает и полугода. В данный момент устанавливают детали аварии.



Спасатели предупреждают об опасностях на дороге и рекомендуют водителем, во избежание аварий, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. В свою очередь, пешеходы должны помнить о том, что в темное время суток необходимо прикреплять на одежду светоотражающие элементы.

Не так давно мы писали, что в Воронеже на зебре пешеход угодил под колеса ВАЗа.