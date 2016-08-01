В Тверской области обнаружили останки советских и немецких военнослужащих

Поисковики экспедиции "Ржев. Калининский фронт" обнаружили более 160 останков советских и немецких военнослужащих.

В Тверской области в рамках военно-исторической экспедиции "Ржев. Калининский фронт" ведутся поисковые работы. В них принимают участие более 500 человек из Германии, Казахстана и России. В том числе 30 военнослужащих 90-го отдельного специального поискового батальона Минобороны РФ.

Обнаружено 160 останков советских и немецких военнослужащих. Кроме того, найдено 9 именных медальонов, из них 4 удалось прочитать. Поднятые останки будут храниться в специальном хранилище до момента их официального перезахоронения.

"Калининский фронт" в этом году будет отличаться от прошлых экспидицей. В рамках программы "Дороги Победы" из Москвы, Твери и области будут приезжать подростки, чтобы узнать о труде поисковой работы. Одна из важных задачей поисковой экспидиции - образовательная программа школьников.

В прошлом году поисковики экспидиции обнаружили 241 бойца и командира Красной Армии. По итогам 2016 года удалось возобновить судьбы более 100 военнослужащих.



