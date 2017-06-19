В Твери девушка разбилась насмерть, прыгнув с моста (видео)

В Твери девушка прыгнула с моста в воду и разбилась насмерть.

В Твери 18 июня со Старого волжского моста упала молодая девушка. По предварительным данным она скончалась от травм, которые получила при падении с моста в воду.

Официальной причины произошедшего пока нет, но рассматриваются две версии: криминальная и несчастный случай. По рассказам очевидцев, девушка бросилась в воду сама, Следственный комитет утверждает то же самое.

Тело 21-летней девушки было найдено водолазами аварийно-спасательной службы в 30 метров от моста.

Ведется доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.