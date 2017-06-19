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В Твери девушка разбилась насмерть, прыгнув с моста (видео)

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В Твери девушка прыгнула с моста в воду и разбилась насмерть.

 В Твери 18 июня со Старого волжского моста упала молодая девушка. По предварительным данным она скончалась от травм, которые получила при падении с моста в воду. 

Официальной причины произошедшего пока нет, но рассматриваются две версии: криминальная и несчастный случай. По рассказам очевидцев, девушка бросилась в воду сама, Следственный комитет утверждает то же самое. 

Тело 21-летней девушки было найдено водолазами аварийно-спасательной службы в 30 метров от моста. 

Ведется доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: девушка упала с моста , мост , разбилась девушка , тверь
Категории: Новости СПб Лента новостей

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