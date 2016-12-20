В Турции задержали выходцев из России, подозреваемых в проведении теракта в Стамбуле

Сегодня, 4 января 2017 года в Турции задержали выходцев из России, которые подозреваются в проведении теракта в Стамбуле, который всколыхнул всё мировое сообщество

По последним данным, на сегодняшний день в Турции местными правоохранительными органами задержано уже 40 подозреваемых в теракте в Стамбуле. Все они причастны к "Исламскому государству". Об этом сообщает Dogan.

По данным агентства, среди задержанных есть 20 детей, в большинстве своём из Дагестана и Киргизии. Ранее сообщалось о задержании 27 человек в Измире. Следователи уверяют, что террорист приехал в Конью с женой и двумя детьми, где временно снимал жильё до совершения бесчинств.

Теракт в клубе Reina в Стамбуле произошел в ночь на 1 января. Преступник открыл стрельбу по посетителям, в результате погибли 39 человек. Злоумышленнику удалось скрыться.

Видео: Twitter, ARnews1936