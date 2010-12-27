В Турции продлили режим чрезвычайного положения на три месяца

Парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения еще на 90 дней

В Великом национальном собрании Турции прошло голосование по вопросу продления режима чрезвычайного положения в стране. В результате было принято решение продлить режим ЧП еще на три месяца. Срок действия нынешнего режима ЧП заканчивается 19 июля. После ратификации решения парламента президентом и публикации его в официальном правительственном вестнике режим будет действовать до 20 октября.

Власти страны объясняют необходимость продления режима ЧП борьбой с террористическими угрозами. Напомним, режим ЧП ввели в Турции после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.