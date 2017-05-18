Появилось видео перевернувшегося автобуса с российскими туристами в Турции

В одном из турецких городов перевернулся автобус с российскими туристами. По разной информации пострадало 17 или 18 человек.

В турецкой провинции Денизли автобус с российскими туристами попал в аварию. После столкновения машина с отдыхающими перевернулась. Местные СМИ сообщают о пострадавших. Правда, об их числе пока точных данных нет. Так газета Sabah узнала о 17 пострадавших. В то время как канал Hurriyet говорит уже о 18 пострадавших. При этом последние ссылаются на национальное турецкое агентство Dogan.

Также появилось видео с места происшествия. Судя по нему, автобус завалился на бок. У него выпало и разбилось часть стекол. Около пострадавшего автобуса стоит карета скорой помощи. Около нее стоят люди: кажется, им оказывают первую помощь.

В провинции Денизли, где произошла авария, находятся несколько туристических точек: древний город Иераполис и источники Памуккале.

Видео: Twitter / Habertürk TV