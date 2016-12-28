В Туле молодая девушка рухнула с 9 этажа и выжила

Местная жительница пролетела вниз более 20 метров из окна многоквартирного дома. Девушка осталась в живых и сейчас находится в больнице.

Накануне вечером, 7 февраля, в Туле из окна 9 этажа дома на Сойфера выпала 21-летняя девушка. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Пострадавшую с многочисленными травмами в срочном порядке госпитализировали в больницу.

Выяснилось, что местная жительница по неизвестным причинам упала с верхнего этажа многоквартирного дома. Она чудом осталась жива. Осмотрев потерпевшую, врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, повреждения живота и множество ушибов, в том числе ушибы грудной клетки и бедра.

В настоящее время местная жительница находится в тяжелом состоянии в одной из больниц города под присмотром врачей. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Правоохранителям предстоит выяснить, обстоятельства несчатного случая. Причина, по которой девушка пролетела вниз более 20 метров, пока остается загадкой.

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