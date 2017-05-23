Страшные новости из Всеволожска: второклассник скончался от анафилактического шока

Врачи несколько часов боролись за жизнь ребенка, однако спасти его не смогли. Возможно, школьник погиб из-за съеденной незадолго до приступа шоколадки.

В минувшее воскресенье, 21 мая, второкласснику из Всеволожского района стало плохо. Инцидент произошел вечером в поселке Новое Девяткино. Мать ребенка незамедлительно вызвала медиков. Прибывшие по адресу врачи госпитализировали 9-летнего мальчика в бессознательном состоянии в Токсовскую районную больницу.

По предварительным данным, ребенок остался дома один. Внезапно, он начал задыхаться, после чего позвонил своей маме. Женщина сразу же кинулась на помощь сыну, однако когда она зашла в квартиру, школьник уже лежал без сознания. Об этом сообщает Петербургский дневник.

Известно, что малыш пережил клиническую смерть. Медикам на некоторое время удалось вытащить ребенка с "того света", но, к сожалению, школьник все равно погиб от анафилактического шока.

Предположительно, незадолго до приступа малыш съел шоколадку, в которой содержались остатки молока и яиц. Вероятно, у него пошла аллергическая реакция на перечисленные ранее продукты.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. В ближайшем будущем эксперты смогут назвать истинную причину смерти.

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