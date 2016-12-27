В Токсово изверги расстреляли собаку на детской площадке

В Ленинградской области неизвестные из окна квартиры в жилом доме убили бездомного пса, сделав несколько выстрелов из оружия

По предварительной информации, бездомную собаку жители многоквартирного дома на Привокзальной улице называли Чернушкой и хорошо знали. В соцсетях жильцы не сообщают о какой-либо агрессии пса по отношению к людям. Однако кому-то мирное животное помешало. Очевидцы рассказывают, что собаку застрелили вечером 27 декабря прямо на детской площадке, на глазах у гуляющих малышей. По предварительным данным, стреляли по животному из окон квартиры, расположенной на пятом этаже. Жители дома вызвали сотрудников полиции и подали заявление в приемную ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Они отмечают, что боятся за своих детей, ведь в следующий раз стрелок может выбрать жертвой не собаку. Полицейские устанавливают личность стрелявшего по животному и обстоятельства происшествия, опрашиваются свидетели, которые видели убийство собаки.

Видео: Piter.tv