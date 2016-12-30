Житель Тобольска зарезал человека ради 170 тысяч рублей

В Тюменской области задержали подозреваемого в убийстве. Мужчина исполосовал ножом погибшего ради наживы.

На днях, 26 декабря, в одной из квартир дома, расположенного в 4-м микрорайоне Тобольска Тюменской области, нашли труп местного жителя. Мужчина скончался в результате множественных ножевых ранений. Об этом сообщает СК по Тюменской области.



По горячим следам задержали подозреваемого мужчину 33 лет. Как выяснилось, он пришел в квартиру погибшего с целью обокрасть его. Злоумышленник сказал, что ему необходимо проверить ранее установленный фильтр. Хозяин квартиры впустил его внутрь. У подозреваемого при себе имелся нож, которым он, не долго думая, исполосовал мужчину. Затем выкрал из дома около 170 тыс. руб. и скрылся с места преступления. Потерпевший скончался на месте.



В данный момент заведено уголовное дело, расследование продолжается. Подозреваемому предъявлены обвинения по статье "Убийство", в ближайшем будущем решится вопрос о мере пресечения злоумышленника.

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