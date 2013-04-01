В своей постели заживо сгорел мужчина в Тихвине

В Ленобласти пожар унес жизни человека. Огонь вспыхнул в одной из квартир многоэтажки.

Накануне днем загорелась обстановка в одной из квартир жилого дома. Пожар произошел в Тихвине Ленинградской области, в 4-м микрорайоне около пятнадцати минут третьего. На место выехали спасательные службы: группа из 6 человек и 2 машин. Очаг возгорания был ликвидирован в 14.29.Общая площадь распространения огня – 3 кв. м. В результате пожара заживо сгорел мужчина. Предположительно, пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем. В данный момент, выясняются делали случившегося.



Спасатели рекомендуют во избежание трагических последствий соблюдать технику безопасности в обращение с огнем и электрическими предметами. Также не оставляйте электроприборы включенными, когда уходите из дома. В преддверии новогодних праздников убедитесь в исправности электрогирлянд и следите за исправностью проводки.

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