В Тихвине после пьянки мужчина выпал из окна 4 этажа

Жителя Вологодской области госпитализировали с переломом позвоночника после падения с высоты. Потерпевший пролетел несколько этажей вниз.

На днях, 8 января, в районе восьми часов вечера местные жители сообщили о падении мужчины с 4 этажа. Инцидент произошел в третьем Микрорайоне Тихвина. Очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. Пострадавшего в срочном порядке увезли в больницу. Медики диагностировали у мужчины перелом двух позвонков и множественные ушибы.

Как выяснилось, 41-летний потерпевший – житель Вологодской области, работал сварщиком на местном предприятии. Около недели мужчина беспробудно пил. Затем, 5 января он решил завязать, из-за чего впал в уныние. По мнению врачей, он переживал абстинентный синдром. Вероятно, это послужило причиной того, что пострадавший выбил стекло в квартире и выпал из окна. В данный момент, он находится в медучреждении. Ему оказана вся необходимая помощь. Выясняются детали случившегося.

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