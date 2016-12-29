Окровавленный труп бизнесвумен нашли на лестничной площадке в Тихвине

Бездыханное тело женщины обнаружила соседка. Погибшая была вся в крови.

Накануне утром, 25 января, в Тихвине пенсионерка нашла на лестничной клетке окровавленный труп соседки. Женщина сообщила об этом в полицию. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что погибшей оказалась 58-летняя одинокая бизнесвумен.

Тело владелицы парикмахерской обнаружили около собственной квартиры. Предположительно, дамочка долгое время находилась в запое. В данный момент труп направлен в морг, где эксперты должны установить причины смерти. На теле имелись повреждения, которые характерны для падения с лестницы. Сейчас правоохранители выясняют детали случившегося, ведется проверка.

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