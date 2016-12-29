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Окровавленный труп бизнесвумен нашли на лестничной площадке в Тихвине
Сегодня, 11:59
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Ustsova
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Окровавленный труп бизнесвумен нашли на лестничной площадке в Тихвине

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Бездыханное тело женщины обнаружила соседка. Погибшая была вся в крови.

Накануне утром, 25 января, в Тихвине пенсионерка нашла на лестничной клетке окровавленный труп соседки. Женщина сообщила об этом в полицию. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что погибшей оказалась 58-летняя одинокая бизнесвумен.

Тело владелицы парикмахерской обнаружили около собственной квартиры. Предположительно, дамочка долгое время находилась в запое. В данный момент труп направлен в морг, где эксперты должны установить причины смерти. На теле имелись повреждения, которые характерны для падения с лестницы. Сейчас правоохранители выясняют детали случившегося, ведется проверка.

Несколько дней назад мы сообщали, что пьяный мужчина до смерти запинал свою собутыльницу в Луге. Изверг избил девушку до такой степени, что у той произошел разрыв селезенки.

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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