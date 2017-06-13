В Тихвине молодой человек соблазнил школьницу в парадной

Соитие между молодыми людьми случилось в подъезде жилого дома

В Тихвине Ленинградской области 23-летнего мужчину подозревают в растлении несовершеннолетней школьницы. Речь идет об уголовном деле, так как девушка-подросток на момент их связи не достигла возраста согласия, 16 лет.

В полицию обратилась мать пятнадцатилетней девушки. Она рассказала, что некоторое время назад – инцидент произошел в октябре 2016-го – в парадной дома 2-го Микрорайона ее дочку растлил некий молодой человек, причем сексуальный контакт между ними состоялся прямо в подъезде.

12 июня заявление было передано в полицию для реализации. Мужчина задержан сегодня ночью. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. При этом неясным остается, насколько добровольной была их связь. В любом случае за секс с лицом, которое не достигло возраста согласия, в любом случае полагается уголовная ответственность.

Видео: архив